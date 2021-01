Russland: Mehrere Häuser von Lawine verschüttet

Verzweifelte Suche in der Nacht

Eine andere vierköpfige Familie wurde bereits nach dem Abgang der Lawine gerettet. Zwei weitere Menschen brachten sich den Angaben zufolge selbst in Sicherheit. Auf Videos war zu sehen, wie die Retter mitten in der Nacht mit Schaufeln in den Schneemassen gruben. Sie lagen demnach bis zu drei Meter hoch.