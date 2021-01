Sozial-Stadträtin erhielt bereits eine Impfung

Am 27. Dezember 2020 war der offizielle Impfstart in Salzburg. 96 Dosen wurden an Bewohner und Mitarbeiter des Seniorenwohnhauses in Liefering in der Landeshauptstadt verabreicht. Weil eine Dosis übrig blieb, ließ sich auch Sozialstadträtin Anja Hagenauer eine verabreichen. Das sorgt für heftige Kritik.