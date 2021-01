Parkplatz eingestürzt: Fahrzeuge in Loch versunken

In der süditalienischen Stadt Neapel ist der Parkplatz eines Krankenhauses zusammengebrochen. Mehrere Fahrzeuge sind am Freitagvormittag vor dem Ospedale del Mare in einem Loch versunken. Einsatzkräfte suchen vor Ort mit Spürhunden nach möglichen Verletzten. Die Ursache für den Einsturz soll eine Explosion in der Nacht gewesen sein.