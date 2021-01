Pöltl-Klub San Antonio schlägt NBA-Champion Lakers

Nachdem die Spurs vergangene Woche in eigener Halle zweimal gegen die Lakers verloren hatten (107:121 und 103:109), landeten sie im Staples Center beinahe einen „Start-Ziel-Sieg“. Abgesehen vom 89:89-Ausgleich eine Minute vor Ende des dritten Viertels lagen die Texaner nämlich stets voran. „Wir haben den Ball sehr gut bewegt und unsere Würfe getroffen, vor allem in der ersten Hälfte“, analysierte Pöltl. „Nachdem sie (die Lakers, Anm.) im dritten Viertel zurückgekommen sind, haben wir das Spiel mit einer soliden Leistung an beiden Enden beendet.“