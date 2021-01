Infos zu Impfungen geraten wieder ins Stocken

105.000 Salzburger sind älter als 65 Jahre

Erfreulich: Bereits heute erhalten im Tauernklinikum in Zell am See 150 Mitarbeiter der Covid-Station das Serum verabreicht. „Ich bin sehr froh über diese Möglichkeit. Es wird sicher kein Impfstoff überbleiben“, so der ärztliche Direktor Rudolph Pointner.