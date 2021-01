Für Teresa geht es ans Eingemachte

Stadlober: „Ab jetzt heißt es: Augen zu und durch“

Die Anstrengung der letzten Tage steckt ihr zwar in den Knochen, doch mittlerweile, da ist sich Stadlober sicher, „sind alle richtig müde.“ Der Loipen-Floh möchte sich das zunutzemachen, vor allem am Schlusstag, wenn es die Alpe Cermis zu bewältigen gilt, noch einmal den Turbo zünden. Heute gilt es im Klassik-Massenstart über 10 Kilometer den Anschluss an die Besten zu halten. „Ab jetzt heißt es nur noch Augen zu und durch“, geht es ab sofort an die Kraftreserven. Umso wichtiger war daher, dass Mama Roswitha gestern als moralische Unterstützung zum Team stieß.