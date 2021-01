Südtirol öffnet Geschäfte, Bars und Restaurants

In Südtirol werden ab Donnerstag die Maßnahmen zur Verhinderung der Verbreitung des Coronavirus wieder gelockert. Ab 7. Jänner gelten die Regeln der gelben Zone. Geschäfte, Bars und Restaurants werden - wenn auch mit Einschränkungen bei den Öffnungszeiten - wieder geöffnet. Ebenso soll an den Oberschulen der Präsenzunterricht wiederaufgenommen werden. Landeshauptmann Arno Komptascher (SVP) unterzeichnete am Dienstag eine entsprechende Verordnung.