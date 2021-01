Ist das Briten-Virus schon in Salzburg angekommen?

Ob sich in der Zwischenzeit die neue Virusform auch in Salzburg ausgebreitet hat, untersucht der Virologe der Landeskliniken, Richard Greil. „Das wäre theoretisch ein Grund dafür, dass Salzburg eine so hohe Inzidenz hat“, so Greil, der für seine Vermutung nach Beweisen sucht. Daher schickte Salzburg gleich mehrere Proben zur Analyse an die AGES. Die soll sich die Virus-DNA der positiven Test-Abstriche genauer anschauen. Bisher wird das in Österreich nur bei 0,3 Prozent der positiven Fälle gemacht. Wenn die Mutation auch in Salzburg auftritt, habe das laut Greil jedenfalls Konsequenzen. „Durch die höhere Ansteckungsrate werden auch die Spitalskapazitäten stark belastet“, fürchtet er. Dagegen helfen nur strenge Hygienemaßnahmen.