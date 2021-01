Rettungskräfte geben nach sechs Tagen Hoffnung auf

Zu dem heftigen Erdrutsch in Ask in der Kommune Gjerdrum rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo war es am frühen Morgen des 30. Dezember gekommen. Mittlerweile richten die Einsatzkräfte ihren Bemühungen darauf, die Leichen der übrigen Vermissten zu finden, so die regionale Polizeichefin Ida Melbo Oystese.