Königsfamilie besuchte das Katastrophengebiet

Vier Tage nach dem schweren Erdrutsch in Norwegen hat König Harald V. (83) das Unglücksgebiet besucht. Er traf am Sonntagvormittag gemeinsam mit seiner Frau Königin Sonja (83) und Kronprinz Haakon (47) in der Kommune Gjerdrum rund 40 Kilometer nordöstlich von Oslo ein. Bislang wurden im Katastrophengebiet fünf Todesopfer gefunden.