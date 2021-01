Ein letztes Mal die geliebte Katze „Lilly“ sehen

Abschied das Wichtigste

In den letzten 20 Jahren wurden auf der Palliativstation der Barmherzigen Schwestern in Linz 4000 Menschen auf ihrem Weg würdevoll begleitet. „Sich zu verabschieden zählt zu den wichtigsten Themen am Lebensende“, sagt Judith Henrich (27), Diplomkrankenschwester. Henrich wollte immer auf einer Palliativstation arbeiten: „Ich habe die Zeit, dass ich mich zu den Sterbenden setze, Gespräche führe. Das ist für mich sinnvoll.“ Angehörige haben hier einen großen Stellenwert. Sie weiß auch: „Berührungen, Gespräche, vertraute Stimmen sind ganz wichtig, die Sinneswahrnehmung ist im Sterbeprozess so geschärft wie bei einem Kind im Bauch.“ Johann Zoidl, Leiter der Palliativstation, sagt: „Wir versuchen, Hoffnung zu geben. Nicht auf eine Heilung, aber auf ein kurzfristiges Ziel, etwa eine Nacht ohne Schmerzen oder einen Tag mit der Familie.“