Ärzte ohne Grenzen: Krankheiten zum Krieg

Harte Bedingungen

Die Oberösterreicherin Sigrid Lamberg ist derzeit im Ostkongo für Ärzte ohne Grenzen im Einsatz - in Flüchtlingslagern für Menschen, die aufgrund der Gewalt im Land intern vertrieben werden. Rund 100.000 Menschen in 23 Flüchtlingslagern betreut die Organisation. Die Lage für die Menschen ist hart, sie leben eng zusammen in einfachen Strohhütten oder zu kleinen Zelten. „Hier sind die Auswirkungen des Krieges alltäglich präsent“, berichtet Lamberg. Geholfen wird allen Notleidenden, egal welcher Seite: „Wir haben ein ganz klares Neutralitätsmandat“, sagt Lamberg.