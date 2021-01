Darum sollten Sie 2021 schriftlich planen!

Vieles in unserer heutigen Welt geschieht online. Alles muss möglichst schnell erledigt werden. Man verlässt sich in Sachen Termine auf Smartphone und Computer, trägt alles in Online-Kalender oder Tabellen ein. Die Digitalisierung ist einfach, doch immer mehr Menschen kehren zurück zu handschriftlichen Notizen. Und das ist auch gut so. Denn: