Drama um Migranten: „Keine bösen Bosnier“

Zu einem Spielball der Politik in Bosnien sind die vor allem männlichen Migranten aus Pakistan oder Afghanistan, die auf ein besseres Leben in Westeuropa hoffen, geworden, heißt es zuletzt in vielen Berichten. Auch Hofreiter bewegt das Schicksal dieser Menschen - er möchte aber auch die Lage „seiner“ Bosnier ins Bewusstsein rücken.