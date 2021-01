Fix! Pochettino wird neuer Trainer bei PSG

Paris hatte die Trennung von Tuchel am Dienstag offiziell gemacht. Der frühere Coach der deutschen Bundesligisten Borussia Dortmund und FSV Mainz 05 hatte Paris in diesem Jahr in das Finale der Champions League gegen den FC Bayern (0:1) geführt. National holte Tuchel erneut die Meisterschaft und unter anderem auch den französischen Cup. Sein bis Sommer 2021 laufender Vertrag wurde allerdings aufgelöst, nachdem PSG das Kalenderjahr nur auf Platz drei der französischen Ligue 1 beendet hatte.