Alkolenker ließ Auto nach Unfall einfach stehen

Der 58-Jähriger aus St. Florian fuhr am 1. Jänner gegen 18:45 Uhr mit seinem Pkw auf der Thann-Landesstraße aus Richtung St. Florian kommend in Richtung Hofkirchen. Im Bereich der Ortschaft Fernbach kam er rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte in weiterer Folge frontal mit einem Baum.