Steirischer Bezirk hat „minus eine Neuinfektion“

Familienclustern auf der Spur

Am Neujahrstag wurden in der Steiermark gerade einmal 38 Neuinfektionen gemeldet! Ein extrem niedriger Wert, der wohl auch dem Feiertag geschuldet ist. Dass es auch in den nächsten Tagen dabei bleibt, ist kaum zu erwarten. Bei den Contact Tracern in Graz hat es kurz vor dem Jahreswechsel geheißen, dass man bereits Familienclustern aufgrund der Weihnachtsfeierlichkeiten auf der Spur sei.