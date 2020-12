Bahnlärm: Studie soll neue Ideen ins Spiel bringen

Weitere Studie notwendig

Schließlich gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung ein einstimmiges Okay. Obwohl Bürgermeisterin Silvia Häusl-Benz bereits vor Wochen abgewinkt hatte: „Es ist bereits eine genaue Analyse vom Gemeindegebiet vorhanden. Experten sagen klar, dass keine weitere ausführliche Studie nötig ist, da es keine nennenswerten Änderungen in den Parametern gegeben hat.“ Eine Fensterförderung für Betroffene, die Aufnahme der Strecke in den leisen Korridor der EU mit der Halbierung des Geräuschpegels sowie eine Messstation auf der aktuellen Strecke habe man bereits erreicht. Außerdem arbeite die Gemeinde mit anderen Kommunen zusammen.