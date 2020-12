Das wird in Klagenfurt gegen Bahnlärm unternommen

Die Basis für zusätzliche Lärmschutzmaßnahmen an der Südbahn in Klagenfurt ist gelegt. Eine Studie, die von Stadt, Land und den ÖBB in Auftrag gegeben wurde, deckt die neuralgischen Abschnitte entlang der Strecke auf. Die größte Lärmbelastung gibt’s im Bereich der Brücke über die Villacher Straße.