Karlie Kloss „könnte bis nachmittags schlafen“

Die erste Schwangerschaft macht Model Karlie Kloss ungewohnt müde. „Ich könnte bis drei Uhr nachmittags schlafen“, sagte die 28-Jährige in einem Interview des „Wall Street Journal Magazine“, das am Montag (Ortszeit) veröffentlicht wurde. Gerade jetzt im Winter müsse sie sich für ihr morgendliches Work-out oft aufraffen. Nach dem Aufstehen ziehe sie sich deshalb gleich Sportkleidung an. „Ich putze mir die Zähne und fange dann sofort mit dem Sport an.“