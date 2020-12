Gesuchter in Wiener „Corona-Hotel“ gefasst

Zufallstreffer für die Wiener Polizei auf der Jagd nach einem per Haftbefehl gesuchten 37-Jährigen! Am Wochenende klickten für einen Österreicher in einem Hotel, das aktuell als Quarantänestation verwendet wird, die Handschellen. Der Verdächtige soll in Zusammenhang mit kinderpornografischem Material stehen.