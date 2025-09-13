Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Volksoper Wien

Die „Zauberflöte“ als jugendliches Comic-Tagebuch

Kultur
13.09.2025 05:30
In seinem Atelier in den Stadtbahnbögen hinter der Volksoper Wien: Bühnenbildner Christof Hetzer ...
In seinem Atelier in den Stadtbahnbögen hinter der Volksoper Wien: Bühnenbildner Christof Hetzer vor den Aquarellen zur „Zauberflöte“.(Bild: Imre Antal)

Mit Mozarts „Zauberflöte“ steht am Sonntag die erste Premiere der Saison an der Volksoper Wien auf dem Programm. Hausherrin Lotte de Beer inszeniert. Bühnenbildner Christof Hetzer hat dafür eine fantasievolle Aquarell-Welt erdacht und gemalt. Ein Besuch in der Malwerkstatt.

0 Kommentare

Ein 14-Jähriger verarbeitet die aufkeimenden Themen des Erwachsenwerdens – im Zeichnen. Aus seinem Comic-Tagebuch entsteht die Geschichte der Zauberflöte. Es ist eine ungewöhnliche Perspektive, die Lotte de Beer für ihre Neuinszenierung des Mozart-Klassikers an der Volksoper Wien gewählt hat. Ihr Bühnenbildner Christof Hetzer kann viel mit der Idee anfangen, erzählt er im „Krone“-Gespräch: „Die ,Zauberflöte‘ hat eine gewisse Naivität, eine Märchenhaftigkeit und behandelt doch die ganz großen Fragen. Wie bei einem Heranwachsenden: Die Themen haben etwas Spielerisches und sind doch absolut essenziell.“

Animierte Aquarelle
Für die Umsetzung dieser Idee hat der Bühnenbildner sich für ein klassisches Medium entschieden: die Malerei. „Die Idee fasziniert mich seit langer Zeit: wieder mehr Malerei auf die Bühne zu bringen“, erzählt der in Salzburg geborene Hetzer beim Werkstattgespräch.

Zitat Icon

Die ersten 30 Bilder malt man und wirft sie weg – bis man da hinkommt, wo es interessant wird.

Christof Hetzer, Bühnenbildner

In seinem Atelier hinter der Volksoper unter den Stadtbahnbögen blättert er durch einen Stapel an Gemälden und Zeichnungen, aus denen die Inszenierung entstanden ist: bunte Aquarelle mit Figurinen, Schlangenköpfen und Landschaften. Für die Inszenierung wurden die Bilder digitalisiert und teilweise animiert. So entstehen projizierte lebendige Landschaften: „Damit nicht ein Darsteller vor einem Hintergrund steht, sondern eine eigene gemalte Welt entsteht auf der Bühne.“

Bühnenbildner Christof Hetzer im Gespräch mit der „Krone“ in seinem Atelier.
Bühnenbildner Christof Hetzer im Gespräch mit der „Krone“ in seinem Atelier.(Bild: Imre Antal)
Hinter der Volksoper Wien hat sich der Bilddramaturg des Hauses ein Atelier eingerichtet.
Hinter der Volksoper Wien hat sich der Bilddramaturg des Hauses ein Atelier eingerichtet.(Bild: Imre Antal)
Viele der Aquarelle entstehen zuerst als Skizzen mit Bleistift.
Viele der Aquarelle entstehen zuerst als Skizzen mit Bleistift.(Bild: Imre Antal)
Figurinen und Aquarelle zur neuen „Zauberflöte“ in der Volksoper Wien.
Figurinen und Aquarelle zur neuen „Zauberflöte“ in der Volksoper Wien.(Bild: Imre Antal)

Für Wasserfarben hat sich Christof Hetzer bewusst entschieden: „Das hat eine große Unmittelbarkeit. Man arbeitet sehr im Moment, alles zerfließt, man kann nichts korrigieren.“ Aus einem riesigen Stapel an Bildern haben Hetzer und Regisseurin de Beer dann die Welt dieser Zauberflöte gebaut – „die ersten 30 Bilder malt man und wirft sie weg, bis man dann da hinkommt, wo es interessant wird.“

Zitat Icon

Musiktheater kann dazu ermutigen, kritisch zu denken, einander genau zuzuhören, Empathie zu zeigen.

Christof Hetzer

Trotz der kindlichen Perspektive, ist auch diese „Zauberflöte“ kein Jugendstück, so Christof Hetzer: „Es ist eine Produktion für alle.“ Was Besucher aus dieser „Zauberflöte“ mitnehmen können? „Musiktheater kann dazu ermutigen, kritisch zu denken, hinter die Dinge zu blicken, einander genau zuzuhören, Empathie zu zeigen.“

Mozart als Teamkollege
Die Musik Mozarts war einer der Gründe für den 1976 geborenen Künstler, für dieses Projekt zuzusagen: „Wenn man etwas erschafft, das im Geiste des Stückes ist, dann hat man immer einen Teamkollegen in ihm. Außerdem ist Mozart absolute Avantgarde. In diesen märchenhaften Behandlungen von Stoffen hat man ja immer eine Verknappung, eine Zuspitzung. Es hat insofern an sich schon was von einer Graphic Novel.“

Die neue „Zauberflöte“

  • Premiere der Neuproduktion des Mozart-Klassikers an der Volksoper Wien ist am 14. September
  • Volksopern-Direktorin Lotte de Beer führt Regie. Das Bühnenbild stammt von Christof Hetzer, der auch Bilddramaturg des Hauses ist.
  • Es singen u. a. David Kerber (Tamino), Daniel Schmutzhard (Papageno), Rebecca Nelsen (Papagena) und Anna Simińska (Königin der Nacht). Tobias Wögerer dirigiert das Volksopernorchester.

Gezeichnete Bildgeschichten haben Christof Hetzer schon als Jugendlicher interessiert: „Mein Vater ist ja auch Bühnenbildner und hat eine ganze Regalwand von Comics – von Moebius, Enki Bilal, Frank Miller. Die hat mich immer begeistert. Ich habe immer schon einen Weg gesucht, diese Welt ins Musiktheater zu bringen.“

Der 14-jährige Comic-Zeichner ist also auch ein Alter Ego von Christof Hetzer? „Natürlich, es macht ja auch Spaß, sich an das Kind zurückzuerinnern, das man war. Und ich hoffe, man bleibt dieses Kind auch ein bisschen.“

Porträt von Judith Belfkih
Judith Belfkih
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Optisches Phänomen
Spektakulärer Halo um Sonne lässt Menschen staunen
Krone Plus Logo
Kostet nur 6000 Dollar
Wieso dieser Billig-Roboter eine Mogelpackung ist
Krone Plus Logo
Kathastrophen-Krabbler
Wie dieser Cyborg-Käfer Menschenleben retten soll
Wildes Wasser, steiler Fels. Der Natur- und Geopark Steirische Eisenwurzen, wo geforscht wird, ...
Forscher schlägt Alarm
Wie wir eine uralte Katastrophe wiederholen!
Hier sieht man die Landung der Raumkapsel vor der Küste Floridas.
Nach 2 Wochen auf ISS
Private Mission beendet: Laien-Astronauten zurück
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Wegen Sparprogramm: Hofer schließt ganzen Standort
141.732 mal gelesen
Krone Plus Logo
Hofer betont: Es gehe um Umstrukturierung, nicht Jobabbau.
Ausland
FBI: Kirk-Attentäter identifiziert und in Haft
102.337 mal gelesen
Tyler Robinson (kl. Bild) konnte nach einem wichtigen Tipp seines Vaters verhaftet werden.
Österreich
Alles anders! Wende nach „Schul-Attentat“ in Wien
100.978 mal gelesen
Im Fall des vermeintlichen Schul-Attentats im Gymnasium Augarten (rechts im Bild eines der ...
Innenpolitik
Pensionen nun fix: Jeder dritte Senior zahlt drauf
2991 mal kommentiert
ÖVP-Sozialsprecher August Wöginger, Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ) und ...
Innenpolitik
„Wenn sie das noch einmal probieren, dann …“
1577 mal kommentiert
Seniorenbund-Obfrau Ingrid Korosec (li.) und Birgit Gerstorfer (Vorsitzende des ...
Innenpolitik
Erste Parteiaustritte von Senioren wegen Pensionen
1563 mal kommentiert
Die Regierung spart bei den Pensionisten – jeder dritte zahlt drauf.
Mehr Kultur
Volksoper Wien
Die „Zauberflöte“ als jugendliches Comic-Tagebuch
Statt Tauben
Klaus Albrecht Schröder ist neuer Museums-Macher
Theater der Jugend
Birkmeir zieht Bilanz: „Waren zum Erfolg verdammt“
Varieté-Theater
Die große Welt zu Gast im Vindobona-Wohnzimmer
Album-Rezension
Ed Sheeran: Per Weltreise zurück ins schöne Leben
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf