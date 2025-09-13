Die „Zauberflöte“ als jugendliches Comic-Tagebuch

Ein 14-Jähriger verarbeitet die aufkeimenden Themen des Erwachsenwerdens – im Zeichnen. Aus seinem Comic-Tagebuch entsteht die Geschichte der Zauberflöte. Es ist eine ungewöhnliche Perspektive, die Lotte de Beer für ihre Neuinszenierung des Mozart-Klassikers an der Volksoper Wien gewählt hat. Ihr Bühnenbildner Christof Hetzer kann viel mit der Idee anfangen, erzählt er im „Krone“-Gespräch: „Die ,Zauberflöte‘ hat eine gewisse Naivität, eine Märchenhaftigkeit und behandelt doch die ganz großen Fragen. Wie bei einem Heranwachsenden: Die Themen haben etwas Spielerisches und sind doch absolut essenziell.“