Seiler und Speer: Die Tage vor dem Stadion-Triumph

In einer unscheinbaren Lagerhalle in Pressbaum liefen über mehrere Tage die Vorbereitungen auf das größte Konzert ihrer Karriere – am 19. Juli 2025 füllten Seiler und Speer dann als erste österreichische Band das Wiener Happel-Stadion bis auf den letzten Platz. Ein Moment für die heimische Pop-Historie, dessen Weg von ServusTV in einer Backstage-Doku (heute ab 19.40 Uhr) nachgezeichnet wird. Mehrere Tage wurden nicht nur die Musiker Christopher Seiler und Bernhard Speer, sondern auch das gesamte Team bei den Vorbereitungen begleitet.