Seiler und Speer: Die Tage vor dem Stadion-Triumph

Im Sommer füllten Seiler und Speer das Wiener Happel-Stadion als erste österreichische Band bis auf den letzten Platz – ServusTV hat die beiden Top-Stars schon bei den Proben gefilmt und eine Backstage-Doku daraus gebastelt, die heute, ab 19.40 Uhr, zu sehen ist. Im Anschluss folgt das gesamte Konzert. Christopher Seiler erinnert sich mit uns zurück.
In einer unscheinbaren Lagerhalle in Pressbaum liefen über mehrere Tage die Vorbereitungen auf das größte Konzert ihrer Karriere – am 19. Juli 2025 füllten Seiler und Speer dann als erste österreichische Band das Wiener Happel-Stadion bis auf den letzten Platz. Ein Moment für die heimische Pop-Historie, dessen Weg von ServusTV in einer Backstage-Doku (heute ab 19.40 Uhr) nachgezeichnet wird. Mehrere Tage wurden nicht nur die Musiker Christopher Seiler und Bernhard Speer, sondern auch das gesamte Team bei den Vorbereitungen begleitet.
