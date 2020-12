Anschober: „Will ich so nicht mehr sehen“

Sicherheitskonzepte adaptiert

Für den nächsten Besucheransturm nahmen einige Skigebiete jedoch einige Nachjustierungen an den Sicherheitskonzepten vor: So wurden teils Wartezonen erweitert und Security-Personal aufgestockt. Oberösterreichs Landesrat Markus Achleitner appellierte aber auch an die Wintersportler: „Im Sinne der Eigenverantwortung appelliere ich auch an die Skifahrerinnen und Skifahrer, so weit möglich erst ab Mittag in die Skigebiete zu kommen, denn da sind viele Gäste vom Vormittag wieder auf dem Heimweg und man kommt so bequem und ohne Staus auf die Piste.“