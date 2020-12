Vettel: „Das finde ich sehr, sehr enttäuschend!“

Mitte Dezember hatte der 33-Jährige nach sechs Jahren sein letztes Rennen für die Scuderia Ferrari absolviert - von der kommenden Saison an fährt der vierfache Weltmeister für das neue Werksteam von Aston Martin. „Wir haben keine Traktionskontrolle, kein Antiblockier-, kein Stabilitätssystem, all das steckt heute in jedem neueren Straßenwagen. Dinge, welche auf der Rennstrecke entwickelt wurden und in die Serie fanden. Auf dem Gebiet der Sicherheit haben wir zweifellos große Fortschritte gemacht“, sagte Vettel im Interview der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“.