Hochzeitsfoto von Tennis-Star erhitzt die Gemüter

Sock und Gäste in der Kritik

Nun hagelt es aber Kritik, allerdings vordergründig nicht für Sock, sondern für seine Hochzeitsgäste. Denn die halten weder die notwendigen Abstände ein, noch tragen sie Masken auf den Fotos. Und das in Zeiten, in denen das Coronavirus Amerika immer noch im Würgegriff hält. Die Infektionszahlen und Todesfälle nehmen noch immer zu. Allerdings fand die Feier im Freien statt, wo die Ansteckungsgefahr wesentlich geringer ist. Auf die nötigen Abstände hätte man jedoch Acht geben müssen.