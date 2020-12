Weihnachten wie noch nie

Noch nie reihten sich Zigtausende vor dem Heiligen Abend in lange Menschenschlangen vor Corona-Testzentren ein. Um dort eine Art „Freischein“ zu holen für ein relativ sicheres Treffen mit seinen Liebsten. Um diesen nahe zu sein - freilich ohne sie drücken oder abbusseln zu dürfen. Noch nie mussten Tausende, die Weihnachten bei ihren Familien in Österreich feiern wollten, im Ausland bleiben - etwa weil sie keinen Flug in die Heimat bekommen haben.