Hätte die FPÖ die Krise besser gemeistert?

Es ist kaum vorzustellen, dass FPÖ-Klubobmann Herbert Kickl vor gar nicht allzu langer Zeit an der Seite von Bundeskanzler Sebastian Kurz Innenminister war. Denn: In seiner Rede bei der letzten Nationalratssitzung hatte er für seinen ehemaligen Regierungskompagnon nicht einen Funken Freundlichkeit über. Dass Kurz eine „Verkündigungspressekonferenz“ samt „Weihnachtsbombe in Sachen Freiheitsberaubung“ abhalte, um sich dann in den Feiertagsurlaub zu „schleichen“, war da noch der freundlichste Vorwurf.