Einsatz eskaliert: Bosnier attackierte Sanitäter

Am Dienstagabend zog sich ein schwer alkoholisierter Bosnier in seiner Wohnung in Salzburg-Itzling bei einem Sturz eine Rissquetschwunde am Kopf zu. Nach einem Notruf eilten Rettungssanitäter zu Hilfe. Doch weil der Mann sich nicht nur den Helfern gegenüber aggressiv verhielt, sondern auch seine Ehefrau mit dem Umbringen bedrohte, riefen die Sanitäter die Polizei. Als der Verletzte schließlich einen Sanitäter und die Beamten mit Fußtritten und Faustschlägen attackierte, nahmen ihn die Polizisten fest. Aufgrund des weiterhin aggressiven Verhaltens während des Transportes im Rettungswagen klickten schließlich die Hand- und Fußfesseln für ihn. Der Festgenommene wurde schließlich über Auftrag der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt in Puch-Urstein eingeliefert. Er wird wegen mehrerer Delikte, unter anderem wegen Widerstand gegen die Staatsgewalt, angezeigt. Auch ein Betretungsverbot wurde gegen den Bosnier ausgesprochen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.