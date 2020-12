Zigarren-Coup in Wiener City: Beute um 500.000 €

Das Geschäft von Maria Mohilla am Kohlmarkt darf durchaus als Wiener Institution bezeichnet werden. Kurz vor Weihnachten nun der Schock: In der Nacht auf Montag drangen Unbekannte durch die Hintertür in den Shop ein und machten satte Beute - sie ließen unter anderem teure Feuerzeuge und rare Zigarren mitgehen.