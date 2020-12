Minister dementiert Rattenbisse in Lager Kara Tepe

In Griechenland ist eine Debatte darüber entbrannt, ob Kinder im Flüchtlingslager Kara Tepe auf Lesbos von Ratten gebissen worden sind. Der griechische Migrationsminister Notis Mitarachi dementierte derartige Berichte, die Vorfälle seien „erfunden“, teilte das Ministerium in Athen am Montag mit.