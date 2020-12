F1-Neustart nach weltweitem Lockdown in Spielberg

Derlei Konzepte sind in ähnlicher Form, angepasst an die jeweilige Infrastruktur und regionale Corona-Bestimmungen, mittlerweile weltweit Standard für Sportevents aller Art. Die vor dem Neustart im Sommer erarbeiteten Pläne wurden von den Spielberg-Machern aus dem Red-Bull-Imperium in Zusammenarbeit mit den internationalen Motorsport-Entscheidern entwickelt. Sie wurden Ende Mai nach zähem Ringen mit den politisch Verantwortlichen und Gesundheitsbehörden endgültig bewilligt. Mitausschlaggebend für das Grüne Licht waren aber natürlich auch die damals hierzulande niedrigen Infektionszahlen.