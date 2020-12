Bewohner von Rio stürmen trotz Corona die Strände

Obwohl die Corona-Zahlen weiterhin steigen, bevölkern die Bewohner der brasilianischen Küstenmetropole Rio de Janeiro die weltbekannten Strände der Stadt. Tausende Menschen drängten sich etwa am Samstag am Strand von Leblon, der mit bunten Sonnenschirmen und Besuchern dicht an dicht gefüllt war, wie auf Fotos zu sehen war. Die meisten Strandbesucher trugen keine Schutzmaske.