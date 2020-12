Höchststrafe: Jetzt spricht Bayern-Sorgenkind Sane

„Über allem steht die Freude, dass wir dieses so wichtige Spiel am Ende gewinnen konnten. Wir stehen jetzt in allen Wettbewerben sehr gut da. Die Auswechslung kam im ersten Moment überraschend für mich - das kannte ich so nicht. Aber auch das passiert einmal“, so Sane gegenüber der „Bild“.