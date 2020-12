Altbauern freuen sich: „Unser schönstes Fest!“

Das Bild von der Kuh und dem alten, abgearbeiteten Mann hat sich, genau vor einem Jahr, im Rahmen unserer Weihnachtsaktion bei so vielen Lesern eingebrannt. Das betagte Ehepaar, das immer nur geschuftet hatte, lebte unter unwürdigen Bedingungen. Die beiden, die als Kinder noch in notdürftigen Schuhen das Ochsengespann durch den Schnee zerrten, Hänge noch mit der Hand mähten und diese Hände nie in den Schoß legen durften, sollten ihren Ruhestand genießen.