Prinz Andrews Tycoon-Kumpel Peter Nygard verhaftet

Der frühere Modeunternehmer Peter Nygard (79) ist in Winnipeg in Kanada wegen sexueller Übergriffe und Erpressung festgenommen worden. Der milliardenschwere Freund von Prinz Andrew werde wegen jahrzehntelangem „kriminellen Verhalten mit Dutzenden Opfern“ angeklagt, erklärte die Staatsanwaltschaft in New York am Dienstag.