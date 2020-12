Neue Kunst aus alten Fundstücken

„Ich liebe es, alte Dinge zu sammeln. Dann schaue ich sie mir an und lasse mich von ihnen inspirieren. Jeder Kratzer erzählt eine Geschichte, und so entwickle ich aus diesen Funden meine Kunst“, erklärt Donna Price in ihrem Atelier in Ebensee, das eher wie eine Werkstatt wirkt - Bohrmaschine, Meißel & Co. sind wichtige Arbeitsgeräte für die gelernte Schmiedin aus North Carolina in den USA, von wo sie im Jahr 2012 ins Salzkammergut übersiedelt ist: „Ich hatte in den USA eine Schmiede, und Metall ist immer noch eines meiner liebsten Materialien, gemeinsam mit Holz. Momentan erarbeite ich aber aus alten Buchbinderkartons Objekte und Zeichen, die ich mit Acrylspray gestalte.“