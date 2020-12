Mehr Schutz fürs Naturjuwel Gleinkersee

Tauchen und Stand-up-Paddeln verboten

Hingegen soll das Tauchen nicht mehr erlaubt sein. Grund sind Sorgen vor der Krebspest. Naturschützer befürchten, dass Erreger über die in anderen Seen verwendete Tauchausrüstung verbreitet werden könnten. Auch das Stand-up-Paddeln soll auf dem Gebirgssee künftig verboten werden, weil Wasservögel durch die „weit aus dem See herausragenden“ Freizeitsportler mehr irritiert werden als etwa durch in einem Boot sitzende Personen.