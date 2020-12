Hilfswerk Kärnten gewinnt Gesundheitspreis

Kinder sollen sich mit dem Thema befassen

„Viele Kinder erleben im Übergang von der 4. Klasse Volksschule in die Mittelschule bzw. ins Gymnasium einen Entwicklungsschub. In dieser Zeit bekommen die meisten ihr erstes Handy, mit dem sie sich dann sorglos auf sozialen Netzwerken anmelden. Hier gilt es präventiv anzusetzen. Wir wollen das Internet nicht als böses Instrumentarium abtun, sondern vielmehr sollen die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit bekommen, sich intensiv mit dem Thema Internet und soziale Medien sowie den damit verbundenen Vorteilen und Gefahren auseinanderzusetzen“, so Alma Brkic-Elezovic, interimistische Leiterin des Fachbereichs, die federführend für das Projekt verantwortlich zeichnet.