Diplomatische Krise nach Hinrichtung von Blogger

Die irankritische Organisation „STOP THE BOMB“ hatte zuvor weitergehende Schritte des Protests durch Österreich gefordert. So solle Botschafter Stefan Scholz von dem am Montag beginnenden „Europe-Iran Business Forum“ zurückgezogen werden, hieß es in einer Aussendung. Scholz habe am Tag der Hinrichtung Zams über seine Teilnahme getwittert, schrieb die Organisation. Scholz verbreitete die Ankündigung einer Diplomatendiskussion, an der auch die Botschafter Deutschlands und Frankreichs, Hans-Udo Muzel und Philippe Thiebaud, teilnehmen sollten.