Umfrage: Regierung stößt auf viel Zufriedenheit

Ein gutes Drittel hält Corona-Maßnahmen für richtig

Auch offenbart die Umfrage, wie gespalten das Land in puncto Corona ist: Ein gutes Drittel hält die aktuellen Maßnahmen für richtig, ein weiteres Drittel findet sie indes zu locker; und jeder Fünfte empfindet sie als zu heftig. Zu lasch sind die Maßnahmen am ehesten Wählern von Rot und Pink. Für die Opposition, sagt Hajek, ist auf dem Gesundheitsfeld also wenig zu holen.