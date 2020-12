Jetzt auch Massentests in der Steiermark gestartet

Um Punkt 8 Uhr haben am Samstag nun auch die Corona-Massentests in der Steiermark begonnen. An 187 Standorten und 780 Testspuren verteilt in der ganzen Grünen Mark können sich bis Sonntag, 18 Uhr, Steirerinnen und Steirer, die älter sind als sechs Jahre, testen lassen. Ausgenommen sind allerdings jene, die schon positiv getestet wurden und in Quarantäne oder Krankenstand sind. Bis Freitagmittag waren rund 160.000 von 1,25 Millionen Steirerinnen und Steirer angemeldet.