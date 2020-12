EU einig bei Sanktionen, Zittern wegen Brexit

Im Falle eines ungeregelten Abschieds der Briten nach der Übergangsphase könne man viele Auswirkungen gar nicht einschätzen. Zimmermann befürchtet „massive administrative und bürokratische Schwierigkeiten für Dinge, die bisher automatisch gelaufen sind und wo Verzögerungen und Schwierigkeiten nie einkalkuliert waren“. Nicht alles würde sich aus seiner Sicht unkompliziert auffangen lassen, weil die Rechtsgrundlage wegfällt, um weiterzumachen wie bisher. So „können große Risiken entstehen, was Schadenersatz betrifft, was Gewährleistung betrifft. Das sind Dinge, die sich unter Umständen gar nicht am 1. Jänner zeigen, aber bald einmal in weiterer Folge.“