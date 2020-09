Wenn nicht gelöscht wird, drohen 10 Mio. € Strafe

Telekom-Provider: „Schadet der europäischen Wirtschaft“

Das neue Gesetz soll in den kommenden Wochen in Begutachtung gehen und wird auch noch bis zu drei Monate auf EU-Ebene begutachtet. Brüssel arbeitet indes an einer EU-weiten Lösung. Die wäre auch dem Verband der heimischen Telekom-Provider lieber: Man unterstütze natürlich den Kampf gegen Hass im Netz, erklärte ISPA-Generalsekretär Maximilian Schubert nach Vorlage des Gesetzes. Er kritisiert aber: „Eine national betriebene Fragmentierung zeugt von einem schockierenden Mangel an Vertrauen in die Arbeit der EU-Institutionen, läuft somit dem europäischen Gedanken zuwider und schadet der europäischen Wirtschaft.“