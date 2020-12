Corona-Lage: Öffentlich stabil, privat tückisch

„Test ist besser als Lockdown“

Einen weiteren Schlüssel im Kampf gegen die Pandemie sieht Nehammer in der aktuell laufenden Test-Offensive der Bundesregierung und der Länder. „Ein Test ist besser als ein weiterer Lockdown. Ein Test ist weit besser, als den Arbeitsplatz zu verlieren oder noch länger in Kurzarbeit zu bleiben. Und ein Test ist viel, viel besser, als zu riskieren, weitere Menschen anzustecken und damit möglicherweise Leben zu gefährden“, so der Minister, der in dieser Hinsicht an die „Verantwortung jedes Bürgers und jeder Bürgerin“ appellierte.