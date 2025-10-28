Tragödie überschattet NHL-Meilenstein von Crosby

„Fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu sprechen“

„Unsere Sorge gilt derzeit weiterhin dem Betroffenen und seiner Familie“, schrieben die Penguins. Crosby war nach dem Sieg ebenfalls in Gedanken bei dem Verunglückten. „Es fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu sprechen, wenn man so etwas hört“, sagte er. „Natürlich sind unsere Gedanken und Gebete bei dieser Person und ihrer Familie, und wir hoffen, dass es ihnen gut geht.“