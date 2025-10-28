Vorteilswelt
Fan stürzt von Tribüne

Tragödie überschattet NHL-Meilenstein von Crosby

Eishockey
28.10.2025 09:59
Sidney Crosby hält nun bei 1701 Zählern.
Sidney Crosby hält nun bei 1701 Zählern.(Bild: AP/AP Photo/Matt Freed)

Eishockey-Superstar Sidney Crosby hat als neunter Spieler der NHL-Historie die Marke von 1700 Punkten erreicht. Überschattet wurde der Meilenstein von einem Unglück auf der Tribüne.

Der 38-jährige Crosby verbuchte beim 6:3-Heimsieg seiner Pittsburgh Penguins gegen St. Louis ein Tor und zwei Assists und hält nun bei 1701 Zählern. Überschattet wurde der Meilenstein von einer Tragödie auf der Tribüne. Wie die Penguins mitteilten, stürzte ein Fan vom Oberrang der Arena. Laut Polizeiangaben befindet sich der Mann in einem kritischen Zustand.

„Fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu sprechen“
„Unsere Sorge gilt derzeit weiterhin dem Betroffenen und seiner Familie“, schrieben die Penguins. Crosby war nach dem Sieg ebenfalls in Gedanken bei dem Verunglückten. „Es fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu sprechen, wenn man so etwas hört“, sagte er. „Natürlich sind unsere Gedanken und Gebete bei dieser Person und ihrer Familie, und wir hoffen, dass es ihnen gut geht.“

Eine weitere Verbesserung in der Allzeit-Punkte-Liste (Tore und Vorlagen) scheint für Crosby (632 Tore, 1.069 Assists) jedenfalls möglich. Nächster Akteur wäre Mario Lemieux (1.723), gefolgt von Steve Yzerman (1.755), Marcel Dionne (1.771) und Ron Francis (1.798). Unerreichbar ist Wayne Gretzky (2.857), Zweiter ist Jaromir Jagr (1.921).

