Kurz: Deutsches Papier untermauert harten Lockdown

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Mittwoch betont, dass das am Dienstag in Deutschland veröffentlichte Papier der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, an dem unter anderem der führende Virologe Christian Drosten mitgewirkt hat, auch für Österreich hilfreich sei. So würde darin ein harter Lockdown und Schulschließungen empfohlen: „In der Politik ist es oft schwierig, harte und unpopuläre Maßnahmen durchzusetzen. Aber diese eindeutigen und mutigen Aussagen der Wissenschaft sind hilfreich und unterstreichen die Notwendigkeit, dass die Politik konsequent handeln muss“, so Kurz.