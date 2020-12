Unbequeme Kundin soll Datenschutz verletzt haben

Die betroffene Firma BERlogic rechtfertigte sich mit ihren in den Geschäftsbedingungen angeführten Gebühren, die man als Vermittler für alle Transaktionen einhebt. Von Einsicht keine Spur. Ganz im Gegenteil. Weil sich Frau W. mit der Bitte um Hilfe an uns gewandt hat, rasselte die Firma mit den Säbeln. Man teilte uns mit, Frau W. hätte mit ihrer Beschwerde gegen die DSGVO verstoßen, weil sie ihren Schriftverkehr an uns weitergeleitet und dabei Namen von Mitarbeitern nicht geschwärzt habe. Man habe dies dem Datenschutzbeauftragten weitergegeben.