Hamilton spricht über „harte Wochen“ mit Corona

Der Weltmeister Lewis Hamilton wendete sich nach seiner Corona-Infektion am Dienstag in einem Video an seine Fans. „Das war definitiv eine der härtesten Wochen, die ich für einige Zeit hatte“, sagte der 35-jährige Engländer. „Ich habe mich darauf konzentriert, wieder gesund zu werden und zu versuchen, wieder in Form zu kommen, so dass ich zurück ins Auto kann und das letzte Rennen in Abu Dhabi fahren kann.“