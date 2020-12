Auch wenn sich bei der „Fiesta Mexicana“ im Ritz-Hotel in Manama ein paar Tropfen Tequila unter die Freudentränen mischten, so blieb Sergio Perez dennoch voll bei Sinnen. Blickte nach seinem ersten Grand-Prix-Sieg im 190. Rennen mit ein wenig Wehmut in die Zukunft. „Was jetzt passiert, liegt nicht in meinen Händen“, sagte der Mann aus Guadalajara, der sich in Sakhir als 110. Fahrer der Geschichte in die Siegerliste eingetragen hatte. „Aber natürlich würde ich gerne in der Formel 1 bleiben“, so Perez.